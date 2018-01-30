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30.01.2018 13:15

Silivri'den sevk edilen 11 tutuklu Meclis gündeminde

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Silivri'den sevk edilen 11 tutuklu Meclis gündeminde
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Silivri Cezaevi'ndeki 11 tutuklunun sevk sırasında yaşadıklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

CHP'li Tanrıkulu'nun Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye  sunduğu soru önergesi şöyle;

 Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevi'nde bulunan 11 tutuklunun 23 Ocak Salı günü sabah saatlerinde hiçbir gerekçe gösterilmeden Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve sevk sırasında işkence gördükleri haberleri basına yansımıştır. 

Tutuklu ve hükümlülerin sürekli olarak gerekçe gösterilmeden cezaevlerine sevk edildikleri haberleri sık sık gündeme gelmektedir.

Bu bağlamda; 

1.11 tutuklu, 23 Ocak günü Silivri’den Kırıkkale’ye hangi gerekçeyle sevk edilmiştir? 

2.Sevkedilen tutuklulara ve yakınlarına neden bilgi verilmemiştir? 

3.Sevk sırasında mahkumların şiddete maruz kalması nedeniyle adli ve idari soruşturma açılmış mıdır? Açılmamışsa, bunun gerekçesi nedir? 

4.Türkiye genelinde illere göre 15 Temmuz 2016 - 30 Ocak 2018 tarihleri arasında kaç tutuklu ve hükümlü sevk edilmiştir? 

5.Türkiye genelinde illere göre son 5 yıl içinde kaç infaz koruma memuru ve cezaevlerinde görev yapan jandarma hakkında “işkence” gerekçesiyle soruşturma ve dava açılmıştır? 

6.Söz konusu soruşturma ve davaların yıllara, cezaevlerine ve sonuçlarına göre dağılımı nedir? 

7.Türkiye genelinde illere göre son 5 yıl içinde kaç infaz koruma memuru ve cezaevlerinde görev yapan jandarma hakkında işkence dışındaki iddialarla soruşturma ve dava açılmıştır? 

8.Söz konusu soruşturma ve davaların yıllara, cezaevlerine ve sonuçlarına göre dağılımı nedir?

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