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17.01.2018 17:00

"Silivri'de 'tek tip' dayatmasına karşı çıkan tutuklulara saldırı" iddiası

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"Silivri'de 'tek tip' dayatmasına karşı çıkan tutuklulara saldırı" iddiası
Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından Silivri 9 Nolu Cezaevindeki tutukluların 'tek tip' kıyafete karşı çıktıkları için saldırıya maruz kalındığını yazdı.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından Silivri 9 Nolu Cezaevinde tutuklu bulunan İlker Altundal ve Gökhan Kesgin'in 'tek tip kıyafet' giymeleri konusunda dayatmaya zorlandığını ve tutukluların bu kıyafetleri giymeyi reddettikleri için saldırıya maruz bırakıldığını yazdı.

İleri Haber'den Meryem Yıldırım'a konuşan, kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil, iddianın gerçek olduğunu belirterek saldırıya uğrayan kişilerle görüşemediklerini aktardı. Yeşil, “Bugün orada iki avukat arkadaşlarımız var. Onlara ulaşabilirsek bizzat görüşme yapacaklar, ulaşamazsak bizzat Cuma günü ÇHD’li avukatlar görüşecek” dedi.

KHK İLE GETİRİLDİ

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar'dan cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmişti.

Fethullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) tutuklu ve hükümlülerin duruşmalarda kuru badem renkli, diğer 'terör' suçlamalarından mahpus ve tutuklu bulunanların ise gri renkli kıyafet giymesi kararlaştırılmıştı.

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