Silikozis Meclis gündeminde

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kumlama yöntemini kullanan sektörlerde rastlanan ölümcül akciğer hastalığı silikozisi Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Yüceer, tespit edilmesi çok zor olan meslek hastalıklarının uzun bir dönem sonunda ortaya çıktığını ve kalıcı hasarlar verdiğini söyledi.

SİNSİ HASTALIK SİLİKOZİS

Yüceer, bu hastalıkların en ölümcüllerinden olan Silikozisin, bir mineral olan silika tozunun solunması sonucunda meydana geldiğini ve uzun yıllar boyunca hiçbir belirti vermeden ortaya çıktığını bildirdi. Yüceer, Sağlık Bakanlığının 2009 yılında çıkartmış olduğu bir genelge ile tedavisi olmayan silikozise yol açtığı nedeniyle kot taşlamada kum kullanımını yasakladığını ifade etti.

BAZI SEKTÖRLERDE HALA KULLANILIYOR

Yüceer, kumlama yönteminin cam, seramik, diş teknisyenliği, madencilik, inşaat, tersaneler, tekstil, dökümhaneler, tünel ve yol yapımı işleri başta olmak üzere pek çok sektörde uygulandığını bildirdi.

BAKAN’A SORULAR

CHP’li Yüceer, Sağlık Bakanı Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Silikanın, havada solunacak şekilde serbest kullanımının tüm sektörlerde yasaklanmamasının gerekçesi nedir?

-Tekirdağ genelinde silika kullanılan iş yerlerinde, slikozis taraması yapılmış mıdır? Hangi aralıklarla yapılmaktadır?

-Tekirdağ ve ülke genelinde slikozis hasta sayısı kaçtır? Hastaların sektörlere göre dağılımı nedir?

-Silika minerali kullanılan işyerlerinde kaç işçi çalışmaktadır? Bu işçilerin kaçında silikozis hastalığı tespit edilmiştir?

-Tekirdağ’ın yoğun istihdam gücü ve göç alan bir il olması göz önüne alındığında meslek hastalıklarına yönelik bir hastane kurulması yönünde bir çalışma var mıdır?

