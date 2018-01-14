Sıla'yla ilgili ünlü şairden şok yorum: Sıla'ya talibim!

Twitter hesabından Sıla- Ahmet Kural ayrılığına yorum yapan ünlü şair Yılmaz Odabaşı, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü...

Yılmaz Odabaşı, Sıla- Ahmet Kural ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, " Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.

Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Odabaşı böyle sitem etti: