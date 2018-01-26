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26.01.2018 22:00

Sıla'dan Ahmet Kural cevabı

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Sıla'dan Ahmet Kural cevabı
Oyuncu Ahmet Kural'la 10 aylık ilişkisini noktalayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan eski sevgilisi hakkında ilk açıklama geldi.

Evlenecekleri konuşulurken şok bir karar alan Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural’ın ayrılığı, magazin konusu olmaya devam ediyor.

Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; bir AVM'de görüntülenen 37 yaşındaki şarkıcı, yurt dışı tatiline çıkacağını söyledi.

Magazin muhabirlerinin "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Sıla, Ahmet Kural ile barışma ihtimalinin olmadığını ifade etti.

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