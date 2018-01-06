Sıla'dan 1,5 milyonluk yeni villa!

Ünlü popçu Sıla’nın, Sapanca Gölü’ne hakim Kırkpınar Tepebaşı mevkiinde, orman ortasına yapılmış lüks siteden villa aldığı ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, Sıla’nın villasının olduğu sitenin ormanın içine yapıldığı görüldü.

2017’de verdiği konserlerde 10 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak ‘Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı’ plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi. Gazete Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre, ünlü popçu, Sapanca Gölü manzaralı lüks bir siteden villa aldı.

YAKLAŞIK 1.5 MİLYON TL

Kırkpına Tepebaşı mevkiinde, ormanın ortasına konumlu villa 4 oda ve 2 salondan oluşuyor. Ortak havuzu da bulunan göl manzaralı villaların fiyatları 1-1.5 milyon TL arasında değişiyor. Ünlü popçu işleri dışındaki vaktini yeni villasında geçiriyor.