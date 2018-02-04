  • BIST 118.119
  • Altın 161,798
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
05.02.2018 00:45

Sıla sessizliğini bozdu

»
Sıla sessizliğini bozdu
Ahmet Kural'dan ayrılan Sıla, sessizliğini Kelebek yazarı Onur Baştürk'e bozdu...

Şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’la ayrılmasının ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

Ünlü sanatcı Sıla, Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra çıkan tokat iddialarına yanıt vererek 'Düzenli olarak yalan yanlış haberler çıkıyor, napalım gülüyorum artık' dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, “Sıla’dan ilk ayrılık yorumu” başlıklı yazısında “Sıla’nın Ahmet Kural’la ayrılığı sonrası ortaya bin tane iddia atıldı. Şu yüzden olmuş, bu yüzden bitmiş diye...” diyerek ayrıntıları kaleme aldı.

“En son iddia ise dikkat çekiciydi” diyen Baştürk şunları yazdı:

“İkili bir konu hakkında tartışmış ve tartışmanın sonunda Ahmet Kural, Sıla’ya tokat atmış. Sıla da bu tokadı affetmemiş ve ilişkiyi kesin olarak bitirmiş. Ahmet Kural iddiayı sosyal medya hesabından hemen yalanladı. Bir de Sıla’ya WhatsApp üzerinden sordum, ‘Doğru mu?’ diye. ‘Düzenli olarak yalan yanlış haberler çıkıyor, n’apalım gülüyorum artık’ yanıtını verdi Sıla. Bu arada yazıştığımız dakikalarda Finlandiya Lapland tarafındaydı Sıla. Yani derecelerin eksi 20’leri gösterdiği, bol karlı buzlu o nefis coğrafyada. ‘Peki’ dedim Sıla’ya, ‘Bu ilişkinin neden bittiğini tek bir kelimeye sığdırsan, ne derdin?’ Biraz düşündü ve şöyle yazdı: ‘Olmadı.”

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nurseli İdiz: Şişman olmasam yine soyunurum..04 Şubat 2018 Pazar 08:39
  • Yıllardır o hastalıkla mücadele ediyor!04 Şubat 2018 Pazar 00:33
  • O Ses Türkiye'de büyük olay: Çekimler iptal!04 Şubat 2018 Pazar 00:08
  • Ronaldo’nun sevgilisi sosyal medyada paylaştı03 Şubat 2018 Cumartesi 17:43
  • İbrahim Tatlıses: "Sarraf hırsızsa, ben de hırsızım"03 Şubat 2018 Cumartesi 16:40
  • Yeşilçam'ın 'Bitirim Zeki'si hayatını kaybetti03 Şubat 2018 Cumartesi 10:59
  • Ahmet Kural’dan ‘tokat’ yanıtı03 Şubat 2018 Cumartesi 10:00
  • Fotoğrafları sızdırılan Lawrence: Sanki tüm dünya bana tecavüz..03 Şubat 2018 Cumartesi 09:39
  • Gözde Kedicik, Adnan Oktar'ın adli sicil belgesini yayınladı!03 Şubat 2018 Cumartesi 08:28
  • Cezaevindeki Seren Serengil'den ilk fotoğraf geldi02 Şubat 2018 Cuma 19:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti