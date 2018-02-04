Sıla sessizliğini bozdu

Ahmet Kural'dan ayrılan Sıla, sessizliğini Kelebek yazarı Onur Baştürk'e bozdu...

Şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’la ayrılmasının ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

Ünlü sanatcı Sıla, Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra çıkan tokat iddialarına yanıt vererek 'Düzenli olarak yalan yanlış haberler çıkıyor, napalım gülüyorum artık' dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, “Sıla’dan ilk ayrılık yorumu” başlıklı yazısında “Sıla’nın Ahmet Kural’la ayrılığı sonrası ortaya bin tane iddia atıldı. Şu yüzden olmuş, bu yüzden bitmiş diye...” diyerek ayrıntıları kaleme aldı.

“En son iddia ise dikkat çekiciydi” diyen Baştürk şunları yazdı:

“İkili bir konu hakkında tartışmış ve tartışmanın sonunda Ahmet Kural, Sıla’ya tokat atmış. Sıla da bu tokadı affetmemiş ve ilişkiyi kesin olarak bitirmiş. Ahmet Kural iddiayı sosyal medya hesabından hemen yalanladı. Bir de Sıla’ya WhatsApp üzerinden sordum, ‘Doğru mu?’ diye. ‘Düzenli olarak yalan yanlış haberler çıkıyor, n’apalım gülüyorum artık’ yanıtını verdi Sıla. Bu arada yazıştığımız dakikalarda Finlandiya Lapland tarafındaydı Sıla. Yani derecelerin eksi 20’leri gösterdiği, bol karlı buzlu o nefis coğrafyada. ‘Peki’ dedim Sıla’ya, ‘Bu ilişkinin neden bittiğini tek bir kelimeye sığdırsan, ne derdin?’ Biraz düşündü ve şöyle yazdı: ‘Olmadı.”