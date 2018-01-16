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16.01.2018 16:20

Sıla cephesinden ilk açıklama geldi

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Sıla cephesinden ilk açıklama geldi
 Şarkıcı Sıla bir süredir beraber olduğu oyuncu Ahmet Kural ile yolarını ayırdı.

Aytekin Teker/ Habertürk- Ayrılık geçtiğimiz cumartesi günü ortaya çıktı.

Sıla'nın Ahmet Kural'ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması ve beraber oldukları fotoğrafları da silmesi ayrılığı gün yüzüne çıkardı.

İkili konuyla ilgili açıklama yapmazken, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni adeta eski sevgilisi Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Sıla, dün yazar Charles Bukowski’nin; “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğendi.

Bugün de ayrılık nedeninin Okan Can Yantır olduğu iddia edildi.  

Sıla’nın işadamı Okan Can Yantır’la yemekte baş başa buluştuğu fotoğraf sosyal medyaya düştü.

Ayrılığa, Kural’ın bu buluşmayı kıskanmasının neden olduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili ilk açıklama Sıla cephesinden geldi.

Ünlü şarkıcının menajeri Serkan Güney şunları söyledi: 

Öyle bir şey yok. Kendisi Sıla Hanım'ın arkadaşıdır. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir işadamıdır.

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