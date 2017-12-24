  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
24.12.2017 13:50

Sıla, Almanya'yı salladı

»
Sıla, Almanya'yı salladı
Almanya'nın Bochum kentinde dün akşam bir konser veren ünlü sanatçı Sıla'ya, hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Temel Elcivan-Bochum, 24 Aralık, (DHA)- Bochum'un ünlü gösteri ve eğlence salonu Ruhr Congress'te gerçekleşen konserde Sıla, yaklaşık üç bin kişiye muhteşem bir konser verdi.

Orkestrası eşliğinde Bochum'da sahne alan ünlü pop sanatçısı Sıla, salonu adeta tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.

Salonda dikkat çeken güvenlik önlemi

Sıla hayranları salon girişinde uzun kuyruk oluştururken, Almanya'da Noel etkinlikleri ve eğlenceleri için alınan güvenlik önlemleri konser salonunda da hissedildi. Konser için salona akın eden Sıla hayranlarının el çantaların, girişte görevliler tarafından tek tek arandığı gözlendi.

Salonu dolduran hayranlarına teşekkür etti

Hayranlarının alkışları eşliğinde sahneye gelen Sıla, sevilen şarkılarını seslendirerek salonu coşturdu. Sanatçının sahne performansıyla adeta coşan müzik sevenler, bir çok şarkıda ünlü sanatçı Sıla'ya eşlik etti. Sahnede hayranlarını „iyi akşamlar“ diyerek selamlayan Sıla kısa sohbetinde, “çok güzel bir akşam olacağını henüz İstanbul'da iken seziyorduk, ama bu kadar güzel bir akşam olacağını, bu kadar güzel karşılama olacağını galiba sezmiyorduk. Salon güzel, sizlerle çok daha güzel olmuş. Çok şekersiniz, teşekkürler. Ben yarın artık başka yürürüm“ dedi.

Ara ara vokalistlerinin de şarkı seslendirdiği konserde Sıla, salonu dolduran hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Konserde iki ayrı kıyafetle hayranlarının karşısına çıkan Sıla, sahne aldığı Bochum'da konser sonunda alkışlarla uğurlandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hande Erçel'den Demet Akbağ'a yanıt23 Aralık 2017 Cumartesi 16:58
  • Deniz Seki tanınmaz hale geldi!22 Aralık 2017 Cuma 20:39
  • Acun Ilıcalı uçağını değiştirdi: 9 milyon euro'ya...22 Aralık 2017 Cuma 20:23
  • Mustafa Ceceli'ye büyük tepki: Mafya mısın sanatçı mı?22 Aralık 2017 Cuma 20:03
  • Bülent Ersoy'dan servetiyle ilgili flaş karar22 Aralık 2017 Cuma 19:58
  • Esra Erol'dan sonra şimdi de Eda Erol...22 Aralık 2017 Cuma 19:52
  • Mehmet Ali Erbil'in Instagram'da paylaştığı fotoğraf olay oldu22 Aralık 2017 Cuma 19:48
  • Semiha Yankı: Ben artık dinozorlaştım22 Aralık 2017 Cuma 10:57
  • Ünlü oyuncudan Ali Ağaoğlu'na sert tepki22 Aralık 2017 Cuma 10:55
  • Wilma Elles, yeni dizisi için imaj değiştirdi22 Aralık 2017 Cuma 10:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti