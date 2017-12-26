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26.12.2017 10:50

Şikayetler aynı anda çözülüyor

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Şikayetler aynı anda çözülüyor
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Namık Kemal Mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret etti. Mahalle ile ilgili sıkıntıları dinleyip birim amirlerine not aldırtan Başkan Karalar, mahallede tamamlanan asfalt çalışmalarını da denetledi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçede bulunan 96 mahallenin her gün birkaçını ziyaret edip sorunları bizzat dinliyor. Namık Kemal Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, tamamlanan asfalt yol çalışmalarını denetledi. Yanında birim müdürlerini de bulunduran Başkan Zeydan Karalar, gelen şikâyet ve sorunları aynı anda çözdü.

Ziyaretten son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Başkan Zeydan Karalar’ın bizzat sokaklara inerek çalışmaları denetlemesinden ve bizzat halkın sorunlarını kendi dinlemesinden dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Kendisinin de halktan geldiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Halktan gelen bir insanın halktan kopması söz konusu olamaz. Ben Adana’nın çocuğu Adana’nın evladıyım. Biz bu sokaklarda büyüdük. Dolayısıyla buradan ayrılmamız burada yaşayan insanlara sırtımızı dönerek kendimizi makam odasına hapsetmemiz mümkün olmaz” şeklinde konuştu

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