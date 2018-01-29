  • BIST 120.845
  • Altın 163,542
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,6826
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
29.01.2018 20:50

Siirt'te 4 bölge kapatıldı

»
Siirt'te 4 bölge kapatıldı
Siirt merkeze bağlı Yazlıca, Çaçi, Yassıdağ ve Çizmeli-Akmeşe bölgeleri, 31 Aralık 2018'e kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

SİİRT, (DHA)- Merkeze bağlı 4 bölgenin 1 yıllık geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"22/12/2017 tarihli ve 2017/1173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca Dağı bölgesi, Çaçi Dağı bölgesi, Yassıdağ bölgesi ile Çizmeli-Akmeşe bölgeleri 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır."

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 115 hamile çocuk skandalında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
  • Siirt'te 4 bölge kapatıldı29 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
  • Küçük kızını taciz eden sanık tutuklanmayınca anne fenalaştı29 Ocak 2018 Pazartesi 16:55
  • Erdoğan hedef göstermişti! TTB üyeleri hakkında yeni gelişme29 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
  • 'Yasin Hayal bizi görünce hep kaçardı'29 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
  • 15 ilde 'FETÖ' operasyonu: 24 asker gözaltına alındı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
  • İhraç edilen öğretmen ByLock'tan gözaltına alındı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:40
  • Arda Turan'ın restoranında işçi düşmanlığı, hakaret, mobbing...29 Ocak 2018 Pazartesi 15:21
  • Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:01
  • Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda29 Ocak 2018 Pazartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    • İşte tek bir el hareketiyle zayıflamanın sırrı
    • Kadirli'de binlerce kişi Mehmetçik için yürüdü
    • 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kardan tank yaptılar
    VİDEO GALERİ
    • Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı
    • Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı
    • Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti