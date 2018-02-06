  • BIST 116.853
  • Altın 162,712
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6731
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
06.02.2018 05:30

Sigarayı kendi bırakan yeniden tiryaki oluyor

»
Sigarayı kendi bırakan yeniden tiryaki oluyor
Uzman klinik psikolog Gizem Mine Çölümlü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü öncesinde yaptığı açıklamada tiryakilik yaşının 10’a kadar düştüğünü söyledi.

Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden uzman klinik psikolog Gizem Mine Çölümlü, Türkiye’de sigara kullanım yaşının gelişmiş ülkelere göre çok daha düşük olduğunu ve bunun bir tehlikeye işaret ettiğini söyledi. Çölümlü, çocuk yaştaki bireyler ve gençlerin ise imaj kaygısı, büyüdüğünü ispat etmeye çalışmak gibi nedenlerle sigara kullandığını belirtti ve ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ öncesinde, sigara bağımlılığı ve altında yatan nedenler hakkında bilgi verdi.

Sigaranın içindeki bağımlılık yapıcı madde olan nikotin nedeniyle sigara bağımlılığının aynı zamanda nikotin bağımlılığı olarak da adlandırıldığını belirten Çölümlü “Sigara içmenin nikotinle ilişkili bedensel etkilerinin yanı sıra ruhsal ve davranışsal yönleri de zamanla gelişiyor. Bedensel, ruhsal ve davranışsal faktörler birbiriyle etkileşim halinde ve bu faktörlerin yeterince incelenmediği durumlarda kişi kolaylıkla tekrar sigaraya başlayabiliyor. Toplumsal, ekonomik ve sosyo kültürel etmenler nedeniyle nikotin bağımlılığı sık gelişebiliyor. Bu arada Türkiye’de sigara başlama yaşının 10-11 sınırına indiği tahmin ediliyor” dedi.

Sigara bırakma başarı oranının, birçok madde bağımlılığı tedavisinde de olduğu gibi kişinin kendi isteği ve iradesiyle ilişkili olduğunu kaydeden Çölümlü, şöyle devam etti: “Davranışsal, fizyolojik ve ruhsal yoksunluk belirtilerinin kişiyi zorladığı bu süreçte, bilgilendirici ve destekleyici yardım almak bırakma eyleminin devamının sağlanması açısından çok önemli. Yapılan araştırmalara göre her yıl sigara içenlerin yüzde 70’i bırakmayı düşünüyor, 3’te 1’i de bırakmayı deniyor. Ancak bu süreci herhangi bir profesyonel yardım talep etmeden kendi başına deneyenlerin yüzde 98’i sonraki bir yıl içinde yeniden sigaraya başlıyor. Sigarayı bırakma döneminde ortaya çıkan öfke, huzursuzluk, madde arama davranışı, gerginlik, yoğunlaşma güçlüğü gibi yoksunluk belirtileri kişinin içme süresi ve miktarıyla da doğrudan ilişkili. Çoğu bağımlı, diğer bağımlılık örüntülerinde olduğu gibi sigarayı bir rahatlama, stresle baş etme, öfke kontrol aracı gibi görmekte ve bu davranışı pekiştiriyor. Psikolojik destekle eşleşen bu davranış şekliyle ilgili farkındalık ve zor durumlarla baş etme becerileri psikoterapi yöntemleriyle kişiye kazandırılabiliyor. Ayrıca bir çeşit kendine zarar verme davranışı olan sigara ve tütün kullanımının altında yatan nedenler incelenmeli ve destekleyici psikoterapi görüşmeleri kişinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmalı.”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıllara meydan okumanızı sağlayacak güzellik sırrı03 Şubat 2018 Cumartesi 09:43
  • Kötü ağız kokusunun sebebi bulundu03 Şubat 2018 Cumartesi 09:35
  • Her biri mikrop yuvası... Boğaz ağrısının sebebi onlarmış!02 Şubat 2018 Cuma 21:10
  • Karaciğer yağlanması yapan bu yağlara dikkat!02 Şubat 2018 Cuma 20:27
  • Sigara içenlere çok kötü haber! Tam 10 çeşit kanser...02 Şubat 2018 Cuma 18:42
  • "Sigara 10 çeşit kansere neden oluyor"02 Şubat 2018 Cuma 10:08
  • O sütlerde ölümcül bakteri şoku: Firma itiraf etti!01 Şubat 2018 Perşembe 16:27
  • Meme kanserinden korkmayın01 Şubat 2018 Perşembe 13:37
  • Yorgunluk ve vücut ağrısı fibromyalji habercisi olabilir01 Şubat 2018 Perşembe 08:17
  • Grip deyip geçmeyin... Çocuklarda bu hastalığa sebep oluyor!31 Ocak 2018 Çarşamba 21:51
    • FOTO GALERİ
    • Sahilde gezerken bulduğu kutudan çıkanlar şoke etti!
    • Survivor 2018 Gönüllüler yarışmacıları kimler?
    • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!
    VİDEO GALERİ
    • Selektöre kızdı; otomobilleri biçti
    • Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
    • NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti