Fethiye'de dün akşam başlayan ve bu sabaha kadar kesintisiz süren kuvvetli yağış, hasara yol açtı. Telmessos, Sağlık Sitesi, Mavikent, Çiçek Sitesi, Denizkent ve Zümrütkent, gök gürültülü sağanak yağıştan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı. Kırsal yerleşimlerde bazı yollar ve bazı sitelerin önleri göle döndü.

FETHİYE'de yağan yağmurun ardından tarım arazilerinin bir bölümü sular altında kalırken, bazı yollar da göle döndü.