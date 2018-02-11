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12.02.2018 05:15

Siber saldırganlar harekete geçti

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Siber saldırganlar harekete geçti
ABD ve Birleşik Krallık devlet kuruluşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere binlerce internet sitesi, birkaç saat süreyle WEB tarayıcılarının gizlice kripto para birimi madenciliği yapmasına neden olan kodların saldırısına uğradı.

The Register’da yer alan habere göre ABD ve Birleşik Krallık devlet kuruluşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere, 4 bin 200'den fazla internet sitesine, görme sorunları olan insanlar için internet sayfalarını okuyan İngiliz yazılım üreticisi Texthelp yapımı Browsealoud olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir aracın kötü amaçlı bir versiyonu bulaştırıldı. Bilgisayar korsanlarının kripto para birimi madenciliği yapmak için insanların bilgisayarların yazılım virüsleri yerleştirme haberlerinin ortasında gerçekleşen olayla ilgili ABD ve Birleşik Krallık emniyet yetkilileri henüz bir açıklamada bulunmadı.  

Texthelp yetkilileri The Register’da yer alan haberde mühendislik ekiplerinin olayı araştırdığını ve bu süreçte Browsealoud’un devre dışı bırakıldığını duyurdu.

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