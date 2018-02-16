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16.02.2018 20:15

Show TV'den yeni yarışma programı! Hangi ünlü oyuncu sunacak? 

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Show TV'den yeni yarışma programı! Hangi ünlü oyuncu sunacak? 
Ünlü oyuncunun sunacağı yarışma programı yakında Show TV'de başlayacak.

Medyaradar-Show TV ekranlarında Ali Sunal’ın sunumuyla yepyeni ve çok farklı bir yarışma programı başlıyor: Refleks!

Türkiye televizyonlarında ilk kez kullanılacak çekim teknikleri, her biri görsel bir şov etkisi yaratacak benzersiz ve heyecan dolu oyunları ile Refleks yakında Show TV'de başlıyor.

Reflekslerinize güveniyorsanız ailenize muhteşem bir ev kazandıracaksınız. Aynı aileye mensup 3 kişilik 2 takımın mücadele edeceği bu yarışmada ekipler birbirinden ilginç oyunlarda refleksleriyle rakiplerini geride bırakmaya çalışacaklar.
 

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