  • BIST 116.305
  • Altın 158,814
  • Dolar 3,7473
  • Euro 4,4860
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
08.01.2018 23:15

Show TV’de Ana Haber’de son dakika Jülide Ateş depremi!

»
Show TV’de Ana Haber’de son dakika Jülide Ateş depremi!
Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş son dakika kararıyla 2015 tarihinden bu yana sunuculuğunu yaptığı Show Ana Haber Bülteni'ni bıraktığını duyurdu.

Show TV Ana Haber Bülteni’ni sunan ekranların deneyimli sunucusu Jülide Ateş şok bir kararla kanalla yollarını ayırdı.

Haziran 2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni’ni sunan Jülide Ateş ayrılık kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum… 27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber’i bırakıyorum. Gerek Habertürk’te gerekse Show Haber’de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle.

julide-ates-son-dakika.jpg

“RUHUM BANA RUTİNİ TEKRARLAMA DİYOR”

Çalıştığım dönemde nice birinciliklere imza atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz müteşekkirlikle… Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek. Evet sezon ortasında böyle iş olur mu demeyin? Zaten yıllarca bir televizyoncu olarak hep televizyonun zamanına göre yaşadım. Sıkıştırılmış zamanlarda sıkıştırılmış dönemler, tatiller… Oysa insanın bir de kendi ruhunun zamanı oluyor. Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor.

“KALBİNİZİN SESİNİ DİNLEYİN”

Yani bugüne kadar baharlar, son baharlar olmadı sadece televizyonun sezonu vardı. Oysa artık ben kendi zamanımın efendisi olarak yaşamak istiyorum. Yerim dolana kadar da koltuktaki yayın nöbetime gerekirse devam edeceğimi, bu anlamda kimseyi zor durumda bırakmayacağımı da özellikle belirtiyorum… Ki bir çok değerli spikeri bünyesinde barındıran kurumumuz için benim yokluğumun sıkıntı olmayacağının bilincindeyim. Yani yeri kolayca dolabilecek bir ölümlü olduğumun farkındayım. Evet bu benim yeniyıl kararımdı… En çok izlenen haber kanalının koltuğunu bırakmak… Sahi sizinki ne? Haydi siz de ertelemeyin ve kalbinizin sesini dinleyin… Hayatın basılmadık yeni kumsallarında görüşmek dileğiyle… Hoşçakalın…

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nagehan Alçı'dan "Neşeli Günler" çıkışı08 Ocak 2018 Pazartesi 10:24
  • Ali Bayramoğlu'nun yeni adresi belli oldu!08 Ocak 2018 Pazartesi 10:08
  • RTÜK’ün yandaş kanal inadı, Saray bile dinlemiyor08 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
  • Selvi'den bomba iddialar: Gül, Gezi'den sonra...08 Ocak 2018 Pazartesi 08:19
  • Survivor 2018'e katılacak iki isim daha belli oldu!07 Ocak 2018 Pazar 17:57
  • Ferhat Göçer: Konuşursam ortalık karışır07 Ocak 2018 Pazar 12:01
  • Canan Karatay'a canlı yayında şok soru!07 Ocak 2018 Pazar 11:39
  • Yılmaz Özdil böyle ti'ye aldı: Hazreti Nuh'un cep telefonu 0538...07 Ocak 2018 Pazar 11:16
  • Mesut Yar uyardı: Plakamı çaldılar aman dikkat!07 Ocak 2018 Pazar 09:29
  • "Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece..."07 Ocak 2018 Pazar 09:00
    • FOTO GALERİ
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    • Cenk Tosun’un eşi İngiliz basınının gündeminde
    VİDEO GALERİ
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    • Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti