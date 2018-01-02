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02.01.2018 19:25

SGK'dan flaş taşeron açıklaması!

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SGK'dan flaş taşeron açıklaması!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından taşeron işçilere yönelik yazılı basın duyurusu yapıldı.

SGK tarafından taşeron işçilere yönelik yapılan yazılı basın duyurusunda, "Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 - 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edeceklerdir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir" denildi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından taşeron işçilere yönelik yapılan yazılı basın duyurusu şu şekilde: "Bilindiği üzere, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar' 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmede, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, 'herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları' gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 - 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edeceklerdir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir." 

 

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