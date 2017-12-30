Sezen Aksu ve Muazzez Abacı Kerimcan'ı duyunca...

MYNET- Muazzez Abacı, Sezek Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.
PROGRAM İPTAL OLDU
Posta'da yer alan habere göre; Muazzez Abacı ile yapımcısı, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi. Murat Yıldırım "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal etti.
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