Sezen Aksu ve Muazzez Abacı Kerimcan'ı duyunca...

Yapımcısı, Kerimcan'ın adını duyunca Muazzez Abacı'nın konserini iptal etti.

MYNET- Muazzez Abacı, Sezek Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.

PROGRAM İPTAL OLDU

Posta'da yer alan habere göre; Muazzez Abacı ile yapımcısı, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi. Murat Yıldırım "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal etti.