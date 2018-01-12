Seyhan kış mevsimini değerlendiriyor

Kış aylarının adeta bir bahar mevsimi gibi geçmesini fırsat bilen Seyhan Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına aynı yaz ayında olduğu gibi aralık vermeden tam kapasite devam ediyor.

Kış mevsimin ortasında olmamıza karşın tüm yurtta olduğu gibi Adana’da güneş yüzünü eksik etmedi. Hal böyle olunca Seyhan Belediyesi Yol Müdürlüğü ekipleri aynı yaz aylarında olduğu gibi kışında parke yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tam gaz gittiği ilçede mahallerde yürütülen ve tamamlanan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Zeydan Karalar, ilgili birim müdürlerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

2 asfalt plentininde tam kapasite çalıştığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, havalar güzel gittiği süre içerisinde çalışmalara ara vermeyeceklerini ve tam kapasite ve tüm personelleri ile sahada olacaklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, Bey Mahallesi’ndeki biten oluklu asfalt çalışmalarını denetlerken mahalle halkı yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Karalar’a teşekkür etti.