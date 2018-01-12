  • BIST 115.219
  • Altın 160,865
  • Dolar 3,7563
  • Euro 4,5575
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
12.01.2018 12:40

Seyhan kış mevsimini değerlendiriyor

»
Seyhan kış mevsimini değerlendiriyor
Kış aylarının adeta bir bahar mevsimi gibi geçmesini fırsat bilen Seyhan Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına aynı yaz ayında olduğu gibi aralık vermeden tam kapasite devam ediyor.

Kış mevsimin ortasında olmamıza karşın tüm yurtta olduğu gibi Adana’da güneş yüzünü eksik etmedi. Hal böyle olunca Seyhan Belediyesi Yol Müdürlüğü ekipleri aynı yaz aylarında olduğu gibi kışında parke yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tam gaz gittiği ilçede mahallerde yürütülen ve tamamlanan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Zeydan Karalar, ilgili birim müdürlerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.  

2 asfalt plentininde tam kapasite çalıştığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, havalar güzel gittiği süre içerisinde çalışmalara ara vermeyeceklerini ve tam kapasite ve tüm personelleri ile sahada olacaklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, Bey Mahallesi’ndeki biten oluklu asfalt çalışmalarını denetlerken mahalle halkı yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Karalar’a teşekkür etti.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalova'da çocuklara ücretsiz illüzyon gösterisi12 Ocak 2018 Cuma 09:13
  • CHP Kadın Kolları'ndan Dikili ziyareti12 Ocak 2018 Cuma 08:59
  • Kiraz: Dedeyazılılar susuz kalacak12 Ocak 2018 Cuma 08:40
  • O çocuk okula kaydoldu; ailesine iş bulundu12 Ocak 2018 Cuma 01:39
  • 3'üncü kattan düşen işçi öldü12 Ocak 2018 Cuma 01:16
  • Böyle bulundu tedaviye alındı11 Ocak 2018 Perşembe 23:10
  • Otomobilin çarptığı, 4 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü11 Ocak 2018 Perşembe 22:58
  • Tek başına yaşayan yaşlı kadın çıkan yangında can verdi11 Ocak 2018 Perşembe 22:26
  • Kamyonet öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı11 Ocak 2018 Perşembe 21:41
  • Sığındığı caminin deposunda ölü bulundu11 Ocak 2018 Perşembe 21:23
    • FOTO GALERİ
    • Bu haber eski sevgilisine mesaj atanları ilgilendiriyor
    • Silopi'deki korkunç kazadan ilk görüntüler
    • Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!
    VİDEO GALERİ
    • Gonca Vuslateri sosyal medyayı salladı!
    • Vatanım Sensin'de Mustafa Kemal ile ilgili o sözler damga vurdu
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti