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29.12.2017 12:45

Seyhan da yılbası gecesine hazır

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Seyhan da yılbası gecesine hazır
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yeni yıla az bir zaman kala işyerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Yeni yıla vatandaşların daha huzurlu girebilmeleri için ekipler yılbaşı gecesi 24 saat boyunca denetimlerini sürdürecek.

Adana’da Seyhan Belediyesi tarafından yılbaşında tüketimi artan gıda maddelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların özellikle gıda ürünlerini güvenle alabilmeleri için iş yerlerinin uymaları gereken şartları yerine getirip getirmediğini denetledi. Denetimler sırasında kanuni zorunlulukları yerine getirmeyen bazı iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için denetimlerini sıkılaştırıldığı bildirilen açıklamada; gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, içkili mamullerin sahte olup olmadıkları ve son tüketim tarihlerine uygunluk, işyerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındığı bildirildi. Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri yılbaşına 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmeleri için denetim ve kontroller sürekli devam edecek.

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