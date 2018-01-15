Sevilen dizinin yayın günü değişti

Kalp Atışı'nın yayın günü değişti. Bundan sonra SHOW TV'nin sevilen dizisi Kalp Atışı her hafta Pazar akşamları yayınlanacak.

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı artık Pazar akşamları izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, yılbaşı yemeğinde yaşanan olaydan sonra doktorlar başlarına ne geldiğini anlamaya çalışırken Eylül’ün “O geceden sonra hepimiz hayatta kalmayı başarmıştık. Kalp atışımız susmamıştı işte!” sözleri dikkat çekiyor. Yeni bir sayfa açan Kalp Atışı'nda ardı ardına yaşanan felaketler sonrasında neler olacak? Birbirine delicesine aşık Eylül ve Ali Asaf sonunda huzuru bulabilecek mi? Dostluk, hırs, sevgi, intikam ya da umutla hayata tutunan Kalp Atışı'nın kahramanlarını hangi yeni maceralar bekliyor? Kalp Atışı bundan sonra Pazar akşamları Show TV’de olacak.

KALP ATIŞI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kalp Atışı’nın ekrana gelen son bölümünde Ali Asaf, kamyonun çarptığı komiser Çetin’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Eylül ve Ali Asaf, ölümle pençeleşen Çetin’i hayata döndürmeye çalıştı. Komiser Çetin’in ameliyattan sağ çıkması Sultan’ı deliye döndürdü. Babasının ölümünden Ali Asaf’ı sorumlu tutan İpek, Eylül’den kaçarak Oğuz’la birlikte tatile çıktı. Baş başa vakit geçiren Oğuz ve İpek’in huzur dolu kaçamağı görülmeye değerdi. Ali Asaf, Eylül’ün makineye bağlı hastası Hayat’ın isteğine kayıtsız kalamadı. Hayat için kar yağdıran Ali Asaf bir kez daha Eylül’ün gönlünü fethetti. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorlar keyifli vakit geçirdi. Bu sırada Sinan, hayata tutunmaya çalışan komiser Çetin’e müdahale ederek Ali Asaf’ın düşmanını öğrenmek istedi. Fakat Sinan’ın ters giden planı yüzünden Çetin hayatını kaybetti. Eylül, Ali Asaf’ın baba olma istediğine tepki göstererek herkese büyük şok yaşattı. Tam bu sırada Sultan’ın planıyla tüm doktorlar teker teker kendini kaybedip yere düştü. Kucağında Eylül’ü tutan Ali Asaf, çaresizce çevresinden yardım istedi. Ali Asaf, sevdiklerini kurtarabilecek miydi?