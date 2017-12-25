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25.12.2017 22:30

Sevgilisini başka kadınla yakaladı, tokadı patlattı!

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Sevgilisini başka kadınla yakaladı, tokadı patlattı!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisini takip edip başka kızla yakalayan genç kız, ortalığı birbirine kattı

Olay, Ereğli ilçesi Bozhane Limanı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, genç kız kendisini aldattığından şüphelendiği erkek arkadaşını kız arkadaşlarıyla ile birlikte takip etti.

DHA'nın haberine öre; erkek arkadaşının liman içerisine aracını park etmesi ile otomobilinden inen genç kız ve arkadaşları önce otomobilin içerisindeki kıza saldırdı, ardından da kendisini aldatan arkadaşına saldırdı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde genç kız ve arkadaşları erkek arkadaşına tokat atıp sakallarını yolmaya çalıştı. Genç kızın bir arkadaşı ise otomobilin içerisindeki kıza saldırdı.

Olay liman çalışanlarının araya girmesi ile büyümeden önlenirken, genç kız ve arkadaşları geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı.

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