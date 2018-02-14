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14.02.2018 10:40

SEVGİLİMİZ MEHMETÇİK

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Orhan Uğuroğlu

Bugün günlerden “Mehmetçik Sevgisi” günüdür. Bugün sevgililerinize bir hediye almaktan vazgeçerek harcayacağınız bu parayı Afrin şehitlerimiz ve gazilerimiz için TSK Dayanışma Vakfının hesaplarına havale, EFT ya da kredi kartımızdan bağışta bulunalım Mehmetçiğe sevgimizi böyle ispatlayalım.

 

Sevgililer gününde kahraman Türk askerini sevmek, takdir etmek, desteklemek, yanında olmak, onlar için dua etmektir bize düşen.

 

PKK ile yurtta mücadele eden kahraman Mehmetçik 25 gündür Suriye’nin Afrin bölgesinde “zeytin dalı” harekatını teröristlere aman vermeden sivil halka zarar vermeden sürdürüyor.

 

Yurt içinde de yurt dışında da şehitler ve gaziler veren kahraman Mehmetçik kuşku yok ki Türk halkının çok büyük sevgisine mazhar oluyor.

Seviyoruz kahramanlarımızı başka bir tanımı yok.

İstiklal savaşı ile Kıbrıs savaşı ile kahramanlık destanları yazan kahraman Türk ordusu yıllardır vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadeleyi da özveri ile gece gündüz demeden, yaz kış demeden görev yapıyor, her türlü sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

Bugün sevgililer günü, bugün sevgilimiz Mehmetçiklerimiz.

Bu vatan için, Türk halkının huzur ve güvenliği için canlarını veren kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah ailelerine sabır versin. Yaralılarımıza Allah şifa ve sağlıklı uzun ömür versin.

Zeytin Dalı harekatına katılarak şehit ve gazi olan kahraman subay ve astsubaylarımızın ailelerine maddi ve manevi katkı sağlayan tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfıdır. Yani El Bab ve Afrin gibi sınır ötesinde görev yaparken şehit ve gazi olanlar için bu vakıf görevlidir.

TSK Dayanışma Vakfı’nın amacını Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs bana şöyle açıkladı: “Türk ordusunda görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman Jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erlerden şehitlerimiz başta olmak üzere vefat edenlerin evli ise eş ve çocuklarına bekar ise anne ve babalarına, malul olanların ise kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamaktır.”

Bugün sevgililerinize bir hediye almaktan vazgeçerek harcayacağınız bu parayı Afrin şehitlerimiz ve gazilerimiz için TSK Dayanışma Vakfının hesaplarına havale, EFT ya da kredi kartımızdan bağışta bulunalım Mehmetçiğe sevgimizi böyle ispatlayalım.

 

İşte vakfın hesap numaraları:

TSK DAYANIŞMA VAKFI BANKA VE ŞUBE HESAP NUMARALARI

BANKA

ŞUBE

HESAP NO

IBAN NO

İŞ BANKASI

BALGAT

Bağış Hs.

0423590

TR17 0006 4000 0014 2840 4235 90

BAŞKENT

USD

2332139

TR84 0006 4000 0024 2992 3321 39

ZİRAAT BANKASI

BAŞKENT

Bağış Hs.

39031803 - 5010

TR60 0001 0016 8339 0318 0350 10

Euro

39031803 - 5012

TR06 0001 0016 8339 0318 0350 12

SARAÇOĞLU

Bağış Hs.

39031803 - 5003

TR10 0001 0010 5939 0318 0350 03

VAKIFLAR BANKASI

KOLEJ

Bağış Hs.

00158007287971002

TR74 0001 5001 5800 7287 9710 02

Usd

00158048011416007

TR15 0001 5001 5804 8011 4160 07

Euro

00158048000593161

TR89 0001 5001 5804 8000 5931 61

HV.K.K.

Bağış Hs.

00158003757366539

TR91 0001 5001 5800 3757 3665 39

HALK BANKASI

KÜÇÜKESAT

Bağış Hs.

16 0000 16

TR45 0001 2009 2160 0016 0000 16

GARANTİ BANKASI

CEBECİ

Bağış Hs.

6299534

TR03 0006 2000 4700 0006 2995 34

Euro

9096072

TR23 0006 2000 4700 0009 0960 72

Usd

9096073

TR93 0006 2000 4700 0009 0960 73

YAPI KREDİ BANKASI

BALGAT

Bağış Hs.

70038398

TR09 0006 7010 0000 0070 0383 98

AKBANK

NENEHATUN

Bağış Hs.

0050191-6

TR60 0004 6002 8388 8000 0501 91

TEB

MEŞRUTİYET CAD.

Bağış Hs.

46655

TR42 0003 2000 1050 0000 0466 55

ING BANK

YENİŞEHİR

Bağış Hs.

444 0 444 - MT 1

TR02 0009 9004 4404 4400 1000 01

Usd

444 0 444 - MY 01

TR94 0009 9004 4404 4400 2000 01

Euro

444 0 444 - MY 02

TR67 0009 9004 4404 4400 2000 02

FİNANSBANK

KAVAKLIDERE

Bağış Hs.

12364827

TR42 0011 1000 0000 0012 3648 27

FİBABANKA

BALGAT ÇARŞI ŞB.

Bağış Hs.

5285731

TR07 0010 3000 0000 0005 2857 31

DENİZ BANK

SİNCAN

Bağış Hs.

987868-351

TR52 0013 4000 0009 8786 8000 02

 

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