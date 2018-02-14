SEVGİLİMİZ MEHMETÇİK

Bugün günlerden “Mehmetçik Sevgisi” günüdür. Bugün sevgililerinize bir hediye almaktan vazgeçerek harcayacağınız bu parayı Afrin şehitlerimiz ve gazilerimiz için TSK Dayanışma Vakfının hesaplarına havale, EFT ya da kredi kartımızdan bağışta bulunalım Mehmetçiğe sevgimizi böyle ispatlayalım.
Sevgililer gününde kahraman Türk askerini sevmek, takdir etmek, desteklemek, yanında olmak, onlar için dua etmektir bize düşen.
PKK ile yurtta mücadele eden kahraman Mehmetçik 25 gündür Suriye’nin Afrin bölgesinde “zeytin dalı” harekatını teröristlere aman vermeden sivil halka zarar vermeden sürdürüyor.
Yurt içinde de yurt dışında da şehitler ve gaziler veren kahraman Mehmetçik kuşku yok ki Türk halkının çok büyük sevgisine mazhar oluyor.
Seviyoruz kahramanlarımızı başka bir tanımı yok.
İstiklal savaşı ile Kıbrıs savaşı ile kahramanlık destanları yazan kahraman Türk ordusu yıllardır vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadeleyi da özveri ile gece gündüz demeden, yaz kış demeden görev yapıyor, her türlü sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak ediyor.
Bugün sevgililer günü, bugün sevgilimiz Mehmetçiklerimiz.
Bu vatan için, Türk halkının huzur ve güvenliği için canlarını veren kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah ailelerine sabır versin. Yaralılarımıza Allah şifa ve sağlıklı uzun ömür versin.
Zeytin Dalı harekatına katılarak şehit ve gazi olan kahraman subay ve astsubaylarımızın ailelerine maddi ve manevi katkı sağlayan tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfıdır. Yani El Bab ve Afrin gibi sınır ötesinde görev yaparken şehit ve gazi olanlar için bu vakıf görevlidir.
TSK Dayanışma Vakfı’nın amacını Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs bana şöyle açıkladı: “Türk ordusunda görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman Jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erlerden şehitlerimiz başta olmak üzere vefat edenlerin evli ise eş ve çocuklarına bekar ise anne ve babalarına, malul olanların ise kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamaktır.”
Bugün sevgililerinize bir hediye almaktan vazgeçerek harcayacağınız bu parayı Afrin şehitlerimiz ve gazilerimiz için TSK Dayanışma Vakfının hesaplarına havale, EFT ya da kredi kartımızdan bağışta bulunalım Mehmetçiğe sevgimizi böyle ispatlayalım.
İşte vakfın hesap numaraları:
TSK DAYANIŞMA VAKFI BANKA VE ŞUBE HESAP NUMARALARI
BANKA
ŞUBE
HESAP NO
IBAN NO
İŞ BANKASI
BALGAT
Bağış Hs.
0423590
TR17 0006 4000 0014 2840 4235 90
BAŞKENT
USD
2332139
TR84 0006 4000 0024 2992 3321 39
ZİRAAT BANKASI
BAŞKENT
Bağış Hs.
39031803 - 5010
TR60 0001 0016 8339 0318 0350 10
Euro
39031803 - 5012
TR06 0001 0016 8339 0318 0350 12
SARAÇOĞLU
Bağış Hs.
39031803 - 5003
TR10 0001 0010 5939 0318 0350 03
VAKIFLAR BANKASI
KOLEJ
Bağış Hs.
00158007287971002
TR74 0001 5001 5800 7287 9710 02
Usd
00158048011416007
TR15 0001 5001 5804 8011 4160 07
Euro
00158048000593161
TR89 0001 5001 5804 8000 5931 61
HV.K.K.
Bağış Hs.
00158003757366539
TR91 0001 5001 5800 3757 3665 39
HALK BANKASI
KÜÇÜKESAT
Bağış Hs.
16 0000 16
TR45 0001 2009 2160 0016 0000 16
GARANTİ BANKASI
CEBECİ
Bağış Hs.
6299534
TR03 0006 2000 4700 0006 2995 34
Euro
9096072
TR23 0006 2000 4700 0009 0960 72
Usd
9096073
TR93 0006 2000 4700 0009 0960 73
YAPI KREDİ BANKASI
BALGAT
Bağış Hs.
70038398
TR09 0006 7010 0000 0070 0383 98
AKBANK
NENEHATUN
Bağış Hs.
0050191-6
TR60 0004 6002 8388 8000 0501 91
TEB
MEŞRUTİYET CAD.
Bağış Hs.
46655
TR42 0003 2000 1050 0000 0466 55
ING BANK
YENİŞEHİR
Bağış Hs.
444 0 444 - MT 1
TR02 0009 9004 4404 4400 1000 01
Usd
444 0 444 - MY 01
TR94 0009 9004 4404 4400 2000 01
Euro
444 0 444 - MY 02
TR67 0009 9004 4404 4400 2000 02
FİNANSBANK
KAVAKLIDERE
Bağış Hs.
12364827
TR42 0011 1000 0000 0012 3648 27
FİBABANKA
BALGAT ÇARŞI ŞB.
Bağış Hs.
5285731
TR07 0010 3000 0000 0005 2857 31
DENİZ BANK
SİNCAN
Bağış Hs.
987868-351
TR52 0013 4000 0009 8786 8000 02