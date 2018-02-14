SEVGİLİMİZ MEHMETÇİK

Bugün günlerden “Mehmetçik Sevgisi” günüdür. Bugün sevgililerinize bir hediye almaktan vazgeçerek harcayacağınız bu parayı Afrin şehitlerimiz ve gazilerimiz için TSK Dayanışma Vakfının hesaplarına havale, EFT ya da kredi kartımızdan bağışta bulunalım Mehmetçiğe sevgimizi böyle ispatlayalım.

Sevgililer gününde kahraman Türk askerini sevmek, takdir etmek, desteklemek, yanında olmak, onlar için dua etmektir bize düşen.

PKK ile yurtta mücadele eden kahraman Mehmetçik 25 gündür Suriye’nin Afrin bölgesinde “zeytin dalı” harekatını teröristlere aman vermeden sivil halka zarar vermeden sürdürüyor.

Yurt içinde de yurt dışında da şehitler ve gaziler veren kahraman Mehmetçik kuşku yok ki Türk halkının çok büyük sevgisine mazhar oluyor.

Seviyoruz kahramanlarımızı başka bir tanımı yok.

İstiklal savaşı ile Kıbrıs savaşı ile kahramanlık destanları yazan kahraman Türk ordusu yıllardır vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadeleyi da özveri ile gece gündüz demeden, yaz kış demeden görev yapıyor, her türlü sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

Bugün sevgililer günü, bugün sevgilimiz Mehmetçiklerimiz.

Bu vatan için, Türk halkının huzur ve güvenliği için canlarını veren kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah ailelerine sabır versin. Yaralılarımıza Allah şifa ve sağlıklı uzun ömür versin.

Zeytin Dalı harekatına katılarak şehit ve gazi olan kahraman subay ve astsubaylarımızın ailelerine maddi ve manevi katkı sağlayan tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfıdır. Yani El Bab ve Afrin gibi sınır ötesinde görev yaparken şehit ve gazi olanlar için bu vakıf görevlidir.

TSK Dayanışma Vakfı’nın amacını Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs bana şöyle açıkladı: “Türk ordusunda görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman Jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erlerden şehitlerimiz başta olmak üzere vefat edenlerin evli ise eş ve çocuklarına bekar ise anne ve babalarına, malul olanların ise kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamaktır.”

Bugün sevgililerinize bir hediye almaktan vazgeçerek harcayacağınız bu parayı Afrin şehitlerimiz ve gazilerimiz için TSK Dayanışma Vakfının hesaplarına havale, EFT ya da kredi kartımızdan bağışta bulunalım Mehmetçiğe sevgimizi böyle ispatlayalım.

İşte vakfın hesap numaraları: