1. ‘Paraya ulaşmanın yolu aşktan geçer‘ diyen fırsatçılarSevgililer Günü dönemi, kötü adamların bilgisayarlara zararlı yazılımları daha kolay bulaştırabilmek için kolladıkları fırsat zamanlarından biri. Siber suçlular, kurbanlarının merak duygusunu tetiklemek için virüs ya da truva atı bulaştırılmış, kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri kullanır. Amaç, kişinin bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak.

Pek çok internet kullanıcısı şu dönemde e-mail ya da sosyal medya üzerinden ‘aşk‘ temalı oltalama projelerine maruz kalabilir. ESET uzmanları, Sevgililer Günü’nde ve öncesinde karşımıza çıkabilecek başlıca aldatmaca yöntemlerini sıraladı.