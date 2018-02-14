SEVGİLİLER GÜNÜ ÜZERİNE...

Sevgili Dostlar bugün sevgililer günü.

İnsanlar bugünü de diğer günler gibi kutluyorlar.

Kuşkusuz ki bu şekildeki günlere inancına ve felsefi görüşüne göre farklı yorum yapanlar da var.

Düşünce özgürlüğü kapsamında saygımızı belirterek sevgililer günü hakkında bir bilgilendirmenin yararlı olacağını düşünmekteyim.



Bana göre; sevgiyi, ve barışı ön plana çıkaran bu tür günlerin insanlar arasında hoş görü, sevgi ve biraz da piyasalara yaradığına inanmaktayım.

Sevgililer günü kutlayan ve bu güne olumlu bakan tüm dostlarımın sevgililer gününü bu vesile ile kutluyorum.

Sevgililer Günü'nün öyküsü Roma İmparatorluğu zamanına kadar uzanıyor. Aslında bir özgürlük kısıtlamasından kaynaklanıyor.

Konuyu iyi anlayabilmek için Lupercalia Bayramı hakkında da kısa bilgi vererek açıklamalarımıza devam edelim.

Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılıyor. Juno, Roma halkının kadınlık ve evlilik tanrıçasıdır. Bu günü izleyen 15 Şubat günü Lupercalia Bayramı olarak kutlanıyor. Bu bayrama özellikle gençler ilgi gösteriyorlar.

Hangi genç bayanın hangi genç erkek ile bir çift oluşturacağı eski bir gelenek olan ve Lupercalia Bayramı'nın arife günü yapılan bir çekiliş ile belli edilir. Romalı genç kızlar, isimlerini küçük kağıt parçalarının üzerine yazıp bir kavanoza koyarlar, erkekler ise kavanozdan bu kağıtları çekerek üzerinde hangi kızın ismi yazıyorsa o kızla bayram eğlenceleri boyunca birlikte kutlarlar.

Bu kutlamalar sırasında oluşan sıcak ilişkiler sonucu bir yakınlaşma ya da aşık olma sonucu evliliğe kadar gitmektedir.

İmparator 2. Claudius, Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdar. İmparator’un problemı ordusunda savaşacak asker bulamamak. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmalarını istediği için Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırmıştır.

Aziz Valentine de, Claudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdır. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam eder. Ancak İmparator bu durumu bir süre sonra öğrenmiş ve Aziz Valentine’yı, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklanmış ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürtmüştür. Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında Hıristiyan şehitliğine gömülmüştür.

Aynı zamanlarda Roma'daki putperestler, Şubat ayı içinde kutlanan Lupercalia Bayramı'nı kendi putperest tanrıları için kutlarlarmış. Bayram öncesi yapılan geleneksel çekilişi ise seramoniye bağlı kalarak kendileri için uygulamaya başlamışlar.

Hıristiyan Kilisesi'nin ilk kurulduğu yıllarda hizmet veren papazlar, bu törenlerin, özellikle de evlenmemiş gençlerin putperestler ile birlikte anılmasından rahatsız oldukları için bir çözüm bulmuşlar. Bu gençlerin isimlerinin azizlerle birlikte anılmasını istedikleri için Lupercalia Bayramı'nın başladığı günü Aziz Valentine Günü olarak kutlamaya başlamışlar.

O tarihten beri her yılın 14 Şubat'ı "Sevgililer Günü" olarak kutlanmaya devam ediyor ve yeryüzünde kadın ve erkek beraber olduğu sürece de kutlanmaya devam edecek gibi.

Türkiye’de de son yıllarda yaygın olarak sevgililer günü kutlanmakta ve o gün esnafın, çarşı pazarın da yüzü biraz gülmektedir.

Savaşın, sevgisizliğin giderek çoğaldığı bu günlerde sevgililer günü kutlu olsun.