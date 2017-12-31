Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ten cezaevinde bulunan gazetecilere yeni yıl mesajı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin yeni yılllarını kutladı. Nazlı Ilcak, Şahin Alpay, Mehmet Altan, Ahmet Şık gibi cezaevinde tutuklu olan meslektaşlarına yeni yıl mesajı gönderen Özkök, "Sevgili Cumhuriyetçiler, ne diyeyim arkadaş... Ne diyeyim... Unuttuğum başka arkadaşlar varsa... Manasız gibi olsa da, hiçbir işe yaramasa da, umutlu olmasam da... Hepinize iyi bir yıl diliyorum... Biz dışarıdakileri soruyorsanız... Ehh işte..." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Adnan Menderes zamanında İstanbul’da yılbaşı: başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Dışarıdaki bizlerden içeridekilere iyi yıllar

- Sevgili Enis Berberoğlu, ikimiz de kontrtenorcuyuz ama sen Philippe Jaroussky’cisin bense David Daniel’ciyim. Ama bu gece senin için Jarousskydinleyeceğim.

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- Sevgili Nazlı Ilıcak içerden yazdığın harika mektup dün geldi. Tansu’yla birlikte okuduk. Ağladık.

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- Sevgili Şahin Alpay, 12 Eylül askeri döneminde bile Cumhuriyet’in kitap sayfasında neler yaptık birlikte...

Sağlığın için duacıyız.

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- Sevgili Ahmet Şık, siyasi davaya siyasi savunma yapmayı istemeni bütün dünya anladı.

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- Sevgili Ali Bulaç, Ahmet Hakan’la yaptığımız umre ziyaretinden önce bize verdiğin derin İslami bilgileri hâlâ unutmadım.

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- Sevgili Ahmet Turan Alkan, senin gönderdiğin mektubu da aldım. Oğlundan haberlerini de alıyorum...

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- Sevgili Ahmet ve Mehmet Altan, eski yazılarınıza bakıyorum, ne kadar da farklı düşüncemiz varmış. Ama şimdi anlıyorum ki meğer farklı düşünebilmek ne kadar büyük bir lüksmüş.

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- Sevgili Mümtazer Türköne, millet dışarıda kurşun atma yeminleri ederken, sen yazdığın yazıdan içeridesin. Ne diyeyim.

***

- Sevgili Cumhuriyetçiler, ne diyeyim arkadaş... Ne diyeyim...

***

Unuttuğum başka arkadaşlar varsa...

Manasız gibi olsa da, hiçbir işe yaramasa da, umutlu olmasam da...

Hepinize iyi bir yıl diliyorum...

***

Biz dışarıdakileri soruyorsanız...

Ehh işte...

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