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12.02.2018 21:45

'Serviste unutulan çocuklar' için çözüm!

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'Serviste unutulan çocuklar' için çözüm!
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen serviste unutulan çocuklarla ilgili ABD'de ilginç bir çözümün bulunduğu ortaya çıktı.

HABERTÜRK - Türkiye aylardır serviste unutulan çocukları konuşuyor. 15 Ağustos günü Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in servis içerisinde unutulmasının ardından hayatını kaybetmesiyle Türkiye'nin gündemine giren serviste unutulan çocuklarla ilgili peş peşe uyarılar yapılmasına rağmen, neredeyse her gün yeni bir ihmal haberi geliyor.

Türkiye peş peşe gelen bu haberleri konuşurken, küçük yaştaki çocukların servis içerisinde unutulduğu ihmaller zincirlerine ABD'de ilginç bir çözüm bulunduğu ortaya çıktı.

Habertürk Whatsapp Hattı'na bir okuyucu tarafından gönderilen fotoğrafta bir okul servisine asılan konuyla ilgili yazı görülüyor. Yazıda, 'Bu araç uyuyan çocuklar için kontrol edilmiştir' ifadeleri yer alıyor.

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Serviste unutulan çocuklar konusu Türkiye'nin gündemine ilk olarak Ağustos 2017'de İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in hayatını kaybettiği olayla gelmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından servis şoförü Tamer İ., kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. tutuklanmıştı.

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