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10.02.2018 20:25

Serviste karı-koca taciz ettiler! Korkunç ifadeler

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Serviste karı-koca taciz ettiler! Korkunç ifadeler
Küçükçekmece’de servis şoförlüğü yapan E.A.(44) ve servisin hostesi olan eşi N.A. (39) iddiaya göre kreşe giden 4 yaşındaki Ö.D.B.’ye cinsel saldırıda bulundu. Vahim olay küçük kızın annesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

Çocuk İzleme Merkezi’nde ifade veren Ö.D.B., “Servis amcadan korkuyorum, servis abla göbüşüme dokunuyor. Servis amca kendi kıyafetlerini çıkarıyor, bunu arabanın içinde yapıyor” diyerek şüpheli E.A.’nın özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. Karı koca hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada ailenin gizlilik kararı alınması yönündeki talepleri de reddedildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ö.D.B., suçtan zarar gören anne Ö.B., müşteki baba R.B. sanık karı koca N.A. ve E.A. katıldı. Baba R.B. “Benim kızım yalan söylemez, bugüne kadar hiç yalan söylediğini görmedim. Ayrıca sanıkların ileri sürdüğü kızımın erkek çocuklarıyla ilgili kocamdır vs gibi sözleriyle ilgili hiçbir şey duymadım. Sadece mahkemenizdeki dava soruşturması başladığında sanıklardan duydum. Uzlaşma talebim yoktur şikayetçiyim” dedi.

MART AYINDA ŞOFÖR KIZIMI YALNIZ GETİRDİ

Anne Ö.B. ise kızını hep okul dönüşü kendisinin karşıladığını söyleyerek, “Olay günü kızımı karşıladığımda durumu bana değişik geldi. Kızımın kendi kendine mırıldandığını fark ettim ‘Ben yokken korktun mu?’ diye sorduğumda bana asansörde, ‘Servis abla yokken servis amcadan korkuyorum’ dedi. Eve girdikten sonra da 15-20 dakika konuştuk. Telefonla ses kaydı aldım. Bu konuşmaların içinde kızım ‘Korktum çünkü yalnızdım, korktum çünkü servis abla yoktu’ şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Sorduğumda ‘Hep yapıyor’ şeklinde cevap veriyordu. Bizim evimiz normalde servis dağıtımında son güzergah değil. Mart ayında bazı günler kızımı hostes olmadan ve diğer öğrenciler olmadan sadece sanık E.A. bir kez getirmişti. Ondan sonra çocuktaki psikolojik durum değişti. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

ERKEK ÇOCUKLARINA ‘KOCAM’ DEDİĞİNİ SÖYLEDİM 

Şüpheli servis hostesi N.A. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek “Mağdure erkek çocuklarla ilgili ‘sen benim kocamsın’ vs sözlerini duydum. Okul aile birliği başkanı R.A.’ya 2017 yılı Şubat ayında durumu ilettim. Rahatsız olduğumu bildirdim belki ondan dolayı husumet beslenmiş olabilir” dedi. Sanık E.A ise suçlamaları kabul etmediğini karşı tarafla da olay öncesinde bir husumetleri olmadığını söyledi. 

MAHKEMEDE ANLATMADI

Sanıklar dışarı çıkarılarak uzman eşliğinde mahkemede ifadesine başvurulan Ö.D.B. Çocuk İzlem Merkezi’ndeki ifadelerinin tersini söyledi. Servis şoförü E.A.’nın sadece kolunu okşadığını söyledi özel bölgelerine dokunup dokunmadığı yönündeki sorulara olumsuz yanıt verdi. Baba R.B. ise kızına psikolojik destek aldırdığını ve bu nedenle yaşananları unutmuş olabileceğini söyledi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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