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10.01.2018 00:00

'Şeriata gidelim' diyen öğretmen için savcı görüşünü açıkladı

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'Şeriata gidelim' diyen öğretmen için savcı görüşünü açıkladı
Diyarbakır'da, 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B.'nin yargılamasına devam edildi.

DHA - Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü celsesine sanık A.B., sağlık mazereti sunarak, katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Remzi Atalay, mağdur avukatı Gizem Miran, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Ümit Asye Demir ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, daha önce savunma hakkını kullanmak istemediği için avukatını azleden sanığın, dün dilekçe göndererek, özel avukat tutacağını söylediğini, 2 günlük istirahat raporu aldığını belirtti. 

SAVCI: 'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN

Duruşmada söz hakkı verilen cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Sanık A.B.'nin coğrafya öğretmeni olarak görev yaptığı okulda öğrencisi olan mağdura cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldığını belirten savcı, mağdur ile sanık arasında gönül ilişkisinin başladığını, bu ilişkinin 4 ay devam ettiğini ve sanığın bu süreçte 5- 6 defa mağdurun vücuduna dokunduğunu kaydetti. Mağdurun bu davranışlara karşı çıkmak istediği; ancak sanığın 'Hem seni hem kendimi öldürürüm. Eğer ölürsem katilim sen olursun' diyerek, tehdit ettiğini belirten savcı, A.B.'nin savunmasında da gönül ilişkisini kabul ettiğini; ancak mağdura dokunmadığını söylediğini anlattı. Sanığın mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilk ifadesinin aksine mağdurla öpüştüklerini ve evlilik vaadinde bulunduğunu dile getirdiğini vurgulayan savcı, ayrılmaları halinde kendisini öldüreceği yönündeki söylemleriyle A.B.'nin, çocuk olan mağdurun iradesini etkileyerek 'sarkıntılık' düzeyinde kalan 'basit cinsel istismar'da bulunduğunu vurguladı. Mütalaada, hakkında 'cinsel taciz'den dava açılan sanığın, 'cocuğun cinsel istismarı' suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

BAKANLIK AVUKATI: SUÇA EĞİLİMİ ORTADA, TUTUKLANSIN

Savcının esas hakkındaki görüşüne karşı söz hakkı verilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, dosyadaki delil durumu dikkate alındığında sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini kaydetti. Atalay, "Basına yansıyan beyanlarda da gördüğümüz kadarıyla sanığın bu suç konusundaki eğilimi ortadadır. Hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan mağdur avukatı Gizem Miran ise dosyadaki tüm delillere bakıldığında suçun 'çocuğun cinsel istismarı' olduğunun açık olduğunu belirterek, "Sanık, 'evlenme' vaadiyle müvekkilime yanaşmıştır. Sosyal İnceleme Raporu'nda müvekkilin fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayacağı düzeyde olduğu açıktır. Sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu. 

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Ümit Asye Demir de sanığın, hükümle birlikte tutuklanarak, 'cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Mahsum Buzcu ise mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.
​Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın sağlık mazeretinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet, sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerle ilgili ise karar vermedi.   



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