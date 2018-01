Serena Williams'ın kızı Alexis Olympia en genç kapak kızı oldu

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams eylül ayında dünyaya gelen Alexis Olympia Vogue dergisine kapak oldu. Eylül ayında dünyaya gelen bebeğiyle kamera karşısına geçen Serena Williams, Mario Testino'ya poz verdi.

Tenisçi, röportajında hayatıyla, kızıyla ve doğum süreciyle ilgili merak edilenleri de anlattı. Mükemmel bir hamilelik süreci yaşamadığını söyleyen Williams şu cümlelerle hamilelik ve annelik dönemini anlattı:

"Acil olarak doğuma alındım. İlk başlarda annelik yapamayacağımı düşündüm. Bu düşünce beni çok üzdü. Alexis her ağladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum."

.@serenawilliams and her daughter, Alexis Olympia Ohanian Jr., star on the cover of our February issue! Read the full interview: https://t.co/M3yiDQje6I pic.twitter.com/XLwLOLSsWJ