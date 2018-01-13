Serena Williams'ın kızı Alexis Olympia en genç kapak kızı oldu

Serena Williams ile eylül ayında dünyaya gelen kızı Alexis Olympia Vogue dergisine kapak oldu. Dergi, 3 aylık bebeği "En genç kapak yıldızı" olarak ön plana çıkardı

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams eylül ayında dünyaya gelen Alexis Olympia Vogue dergisine kapak oldu. Eylül ayında dünyaya gelen bebeğiyle kamera karşısına geçen Serena Williams, Mario Testino'ya poz verdi.

Tenisçi, röportajında hayatıyla, kızıyla ve doğum süreciyle ilgili merak edilenleri de anlattı. Mükemmel bir hamilelik süreci yaşamadığını söyleyen Williams şu cümlelerle hamilelik ve annelik dönemini anlattı:

"Acil olarak doğuma alındım. İlk başlarda annelik yapamayacağımı düşündüm. Bu düşünce beni çok üzdü. Alexis her ağladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum."

.@serenawilliams and her daughter, Alexis Olympia Ohanian Jr., star on the cover of our February issue! Read the full interview: https://t.co/M3yiDQje6I pic.twitter.com/XLwLOLSsWJ — Vogue Magazine (@voguemagazine) 10 Ocak 2018

Şimdi ise kızının hayatta başına gelen en güzel şey olduğunu söyleyen Serena Williams, Alexis Olympia’nın da kendisi gibi güçlü bir kadın olmasını istediğini söyledi.

SERENA WILLIAMS VE ALEXIX OHAIA ÇİFTİ...

Williams ve Ohaia, 2015 yılında birlikte olmaya başlamışlar ve Aralık 2016'da nişanlandıklarını duyurdular. Çift, 1 Eylül tarihinde dünyaya gelen ilk çocukları Alexis Olympia'nın doğumundan 3 ay sonra ise dünyaevine girdiler.