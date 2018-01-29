Seren Serengil'in avukatından flaş açıklama

Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle bugün cezaevine girecekti, ancak Seren Serengil'in avukatından sürpriz bir açıklama geldi.

Seren Serengil’in yorumcu olduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programında Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Seren Serengil karara uymadı. Gülben Ergen şikayet etti. Seren Serengil için 3 gün ‘zorlama hapis’ kararı çıktı. Ünlü şarkıcı, bugün cezaevine girecekti. Ancak Seren Serengil'in avukatından flaş bir açıklama geldi.

SEREN SERENGİL: ANNEM İÇİN...



Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi:

Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada. İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Herkesten destek mesajı aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Biraz tedirginim ama korkum yok. Ben kimseye iftira atmadım, bu cezayı haketmiyorum. Kabahatim olsa üç yıl da yatarım. Doğruların arkasındayım. Söylediklerimin arkasındayım. Bu kadar gazete ve magazin programları bahsederken neden ben özellik hapise gönderiliyorum. Dün gece uyuyamadım. Ne zaman haksızlığa uğradıysam o haksızlık bana iyilik yaptığım insanlardan geldi. 15 yıllık arkadaşım Ebru Şallı'yı da kaybettim ama doğruyu söyledim. Ben her arkadaşımın iyi bir yerlere gelmesini istedim. Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim. "Bu konuyu herkes konuştu ama kabak Seren'in başına patladı!" söylemi doğru değil. Çünkü bir tek benim cezaevine gönderilmem istendi. O yüzden ben gidiyorum. O bana iftira atsaydı, ben de onun için aynı kararı aldırırdım ama ben iftira atmadım.

SEREN SERENGİL: ÖZAY BENİ ARAMADI

Seren Serengil ayrıca eski sevgilisi Özay Bakır'ın kendisini aramadığını söyledi.

NEVİN TEOMAN: BÜYÜK VEFASIZLIK



Seren Serengil'in annesi telefonla programa bağlandı ve şunları söyledi:



Seren beni hiç mahçup etmedi. Sen sırtından vuruldun. Doğrularınla gidiyorsun. Çok büyük bir vefasızlık var.

SEREN SERENGİL'İN YERİNE KİM GELECEK?

Cuma günü cezaevinden çıkacak olan Seren Serengil'in yokluğunda programı yakın dostu Demet Akalın sunacak.

SEREN SERENGİL'İN INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA

Üç gün zorlama hapis cezası yatacak olan Seren Serengil, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı. Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu. İşte o paylaşım:



“Duymayan Kalmasın ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Duymayan kalmasın yarın saat 11.00 de star tv de doğruları konuşmaya devam edecek ..Seromuz yarın yayında partneri @cengizsemercio ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy kapalı kadın cezaevine teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”