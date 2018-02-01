Seren Serengil'e büyük şok! Avukatı açıkladı

Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle geçtiğimiz pazartesi cezaevine girecekti.

Aile mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için Seren Serengil cezaevine girmedi. Bugün, Serengil'in avukatından süpriz bir açıklama geldi. Ayşegül Mermer, Seren Serengil'in avukatlığını bıraktığını açıkladı.

Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"3 günlük hapis kararı sonrası Seren Serengil'e gerekçeli kararın yazılmasının Perşembe'ye kadar süreceğini söyledim. Buna rağmen Pazar akşamı 'Yarın teslim olacağım' şeklinde bir duyuru yaptı. Başka avukatları dahi devreye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Serengil’in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle 'yılan hikayesine' döndü algısı oluştu. Avukatlık görevinin kutsallığı ve mesleğime olan saygım nedeniyle avukatlık görevimden istifa ediyorum."