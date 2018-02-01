  • BIST 119.044
  • Altın 161,378
  • Dolar 3,7353
  • Euro 4,6615
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 1 °C
01.02.2018 22:55

Seren Serengil'e büyük şok! Avukatı açıkladı

»
Seren Serengil'e büyük şok! Avukatı açıkladı
Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle geçtiğimiz pazartesi cezaevine girecekti.

Aile mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için Seren Serengil cezaevine girmedi. Bugün, Serengil'in avukatından süpriz bir açıklama geldi. Ayşegül Mermer, Seren Serengil'in avukatlığını bıraktığını açıkladı.

Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"3 günlük hapis kararı sonrası Seren Serengil'e gerekçeli kararın yazılmasının Perşembe'ye kadar süreceğini söyledim. Buna rağmen Pazar akşamı 'Yarın teslim olacağım' şeklinde bir duyuru yaptı. Başka avukatları dahi devreye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Serengil’in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle 'yılan hikayesine' döndü algısı oluştu. Avukatlık görevinin kutsallığı ve mesleğime olan saygım nedeniyle avukatlık görevimden istifa ediyorum."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketten et çalmakla suçlanan ünlü balerin kendini böyle savundu..01 Şubat 2018 Perşembe 12:57
  • Murat Evgin ile Elif Evgin boşandı01 Şubat 2018 Perşembe 10:55
  • Demet Evgar hayranına yemek ısmarladı01 Şubat 2018 Perşembe 10:04
  • Pelin Akil hakaret eden takipçisini ifşa etti: Delirmiş!01 Şubat 2018 Perşembe 09:36
  • Mazhar Alanson'dan ilginç çıkış: Sertab'ın Eurovision birinciliği...01 Şubat 2018 Perşembe 09:17
  • Mazhar Alanson: Sertab’ın birinciliği politik01 Şubat 2018 Perşembe 09:10
  • Tuba Büyüküstün patladı: Haberlerinizi bana sormayın01 Şubat 2018 Perşembe 08:55
  • 'Yılmaz Morgül Afrin’i Survivor sandı galiba'01 Şubat 2018 Perşembe 08:39
  • Kim Kardashian, üstsüz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı01 Şubat 2018 Perşembe 02:25
  • Ünlü oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul'da31 Ocak 2018 Çarşamba 21:38
    • FOTO GALERİ
    • Sıcak havayı görenler Taksim'e akın etti
    • Ankara'daki patlamadan ilk görüntüler!
    • Peynir üretiminde yapılan skandal sahtekarlıklar!
    VİDEO GALERİ
    • Adnan Oktar'dan sert tepki: Kerhanelerden alınan vergilerle...
    • Ünlü fast food zincirinde skandal
    • Üsküdar'daki feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti