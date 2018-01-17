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17.01.2018 04:40

Seren Serengil’den şoke eden hitap: Bir tane .... var!

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Seren Serengil’den şoke eden hitap: Bir tane .... var!
Seren Serengil’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Serengil’in kimi hedef aldığı ise anlaşılamadı.

Hafta içi her sabah Star TV’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı programda kullandığı üslupla gündem olmayı bilen Seren Serengil, programının gücünü de arkasına alarak rakipleri ve bazı magazin dünyası figürlerine yönelik sert ifadeler kullanabiliyor.

“BİR TANE İB*E VAR”

Seren Serengil, son olarak sosyal medya hesabından cinsiyetçi bir ifade kullanarak kimliği belirsiz bazı kişileri hedef aldı. Şarkıcılık kariyerinde elde edemediği ünü programı sayesinde elde eden Serengil, paylaşımında “Bir tane magazin sitesi, iki tane magazin sitesi… Bir tane ib*e var. Gay değil. İb*e.. O da itiraf etti” sözlerini kullandı. Seren Serengil daha önce de magazin dünyasında yer alan birçok isimle polemiğe girmiş ve mahkemelik olmuştu. Serengil’in bu sözlerinden sonra programın prestiji adına yapım ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

 

(sözcü)

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