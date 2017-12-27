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27.12.2017 15:35

Seren Serengil ve Hande Yener kavgası yargıya taşındı

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Seren Serengil ve Hande Yener kavgası yargıya taşındı
Seren Serengil, şarkıcı Hande Yener’i kişilik haklarına saldırı, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlarından savcılığa şikayet etti.

Damla Güler / Hürriyet - Yener’in kendisine 30 metreden fazla yaklaşmama ve sosyal medyadan adını anmaması için de aile mahkemesine de başvuran Serengil 100 Bin TL’lik de tazminat davası açtı. 

Hande Yener ve Seren Serengil’in sosyal medyada başlayıp büyüyen tartışması yargıya taşındı. Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Seren Serengil, Hande Yener hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti. Aile Mahkemesi’ne de başvuran Serengil Hande Yener’in kendisine özellikle alkol ve uyuşturucu etkisindeyken 30 metreden fazla yaklaşmamasını ve sosyal medyada adını anmamasını talep etti. 

Serengil ayrıca Yener hakkında 100 Bin TL’lik manevi tazminat davası da açtı.

KAVGA NASIL BAŞLADI?

Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki atışma sürerken, gerilimin Serengil'in sunduğu magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve 'bunu araştıracağım' demesi ile ortaya çıktığı öğrenildi

Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarak Hande Yener'in çıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil'e Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.

Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.

Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş...

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