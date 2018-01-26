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26.01.2018 18:55

Seren Serengil için flaş hapis kararı!

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Seren Serengil için flaş hapis kararı!
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi kararı verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, müvekkiline hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.

15 GÜNDEN 30 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil'in tedbiren 6 ay süreyle Ergen’e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı verdi.

Gülben Ergen’in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi karar verdi. 

Ayrıca, Seren Serengil’in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik (zorlama) hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verildi.

SEREN SERENGİL'İN İTİRAZ HAKKI VAR

Seren Serengil'in bir üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor. Bir üst mahkeme de bu kararı doğru olduğuna karar vermesi durumunda, Serengil 3 gün hapis yatacak. Aile mahkemelerince verilen tazyik (zorlam) hapis kararları ertelenmiyor ve  para çevrilmiyor.

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