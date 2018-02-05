Seren Serengil cezaevinden çıktı

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil sabah saatlerinde cezaevinden çıktı

Mahkemenin koyduğu 'Gülben Ergen hakkında konuşma yasağını' deldiği için 2 Şubat'ta Bakırköy Kadın Tutukevi'ne giren Seren Serengil bugün cezaevinden çıktı ve hiçbir açıklamada bulunmadı

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil, cuma günü cezaevine girmişti. Cezasını çeken Seren Serengil, bu sabah tahliye oldu.

YANINDA SEVGİLİSİ YAŞAR İPEK VARDI

Seren Serengil'in yanında Yaşar İpek vardı.

Seren Serengil hiçbir açıklama yapmadan aracıyla cezaevinden uzaklaştı.

'ŞOV YAPIYOR' İDDİASI KIZDIRMIŞ

Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir Hürriyet'e yaptığı açıklamada ''Seren Hanım'ın içeride en çok canını sıkan 'Şov yapıyor' şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendirildi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren Hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı'' dedi.

SEREN SERENGİL'DEN İLK PAYLAŞIM!

Seren Serengil cezaevinden çıkar çıkmaz Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''Allah'ım bir sağlık bilirdim, bir de özgürlüğü öğrendim...'' notunu düştü.

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O PAYLAŞIMI:



