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06.02.2018 05:30

Seren Serengil "cezaevi anılarını" yazdı!

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Seren Serengil "cezaevi anılarını" yazdı!
Gülben Ergen’in talebiyle hakkında üç günlük zorlama hapsi kararı verilen ve “hapse girme” amaçlı girişimleri sonrası dün gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen Seren Serengil ‘anılarını’ yazdı.

Serengil, avukatları aracılığıyla Instagram hesabından cezaevindeki ilk gününü yazdı. Serengil’in eşyalarını kendisinin taşımak “zorunda kalmasına şaşırması” dikkat çekti.

‘MEĞER HERKES KENDİ TAŞIYORMUŞ’

Serengil’in ilk gün ‘anıları’ şöyle:

“Buraya Deniz’i ziyaret etmek için gelmiştim, o yüzden her yer tanıdık bana. Bavulumla geldim, bavulum arandıktan sonra elime 2 çöp torbası verdiler eşyalarımı içine koyayım diye. Birisi yardım edecek diye bekledim ama herkes kendisi taşıyormuş. Bayağı bir şey getirmişim gören 6 ay kalacağım sanır. içlik, yün çorap, 2 pijama, 2 eşofman, makyaj malzemelerim ve onları çıkartmam için gereken temizleyici toniklerim…

‘BERTRAND RUSSELL’I BEĞENİRSEM TAVSİYE EDECEĞİM’

Sonra elime bir kantin listesi verdiler, istediklerinizi sipariş veriyorsunuz. Cumartesi pazar burada kimse olmayacağı için ne kadar gofret, çikolata, patlamış mısır, kola varsa aldım. Kütüphaneden kitabımı seçtim Bertrand Russell “evlilik ve ahlak” beğenirsem mutlaka önereceğim birileri olacaktır. Odamı yerleştirdim minik bir televizyonum ve buzdolabım var. Kral TV’yi açtım şarkılarda fal tutuyorum

Derken yemek geldi biraz çorba içtim ama diğer yemekleri yiyemedim. Moralim bozuk bir şekilde ancak o kadar geçti boğazımdan.Bir acil butonumuz var, bir şey istediğimiz zaman o düğmeye basıyoruz. Boşların alınması için düğmeye bastım meğerse burada boş alınmıyormuş. Gelen görevli gardiyanımız burada boşları çöpe atacaksınız, tabakları da siz yıkayacaksınız dedi. Kantinden bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri aldım, boşlarımı kendim yıkadım.”

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