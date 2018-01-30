Seren Serengil'in, uzaklaştırma kararına rağmen Gülben Ergen’le ilgili konuşmaya devam ettiği için 3 gün hapis cezası almasıyla ilgili olarak, Ahmet Hakan'dan ilginç bir benzetme geldi.

Ahmet HAKAN / HÜRRİYET Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi.

GÜLBEN Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle...

Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil.

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Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan...

Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara!

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Sonuçta akılda kalan şu olur:

Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor!

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Ve hükümler şöyle verilir:

- Olur mu canım böyle şey!

- Gıybetten hapis cezası mı verilir?

Falan...

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Ve işin daha garibi:

Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır.

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Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp...

Şunu diyebilirim:

- Seren AK Parti gibi...

- Gülben CHP gibi...

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