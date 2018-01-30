  • BIST 120.224
  • Altın 163,241
  • Dolar 3,7766
  • Euro 4,6842
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
30.01.2018 13:15

"Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi"

»
"Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi"
Seren Serengil'in, uzaklaştırma kararına rağmen Gülben Ergen’le ilgili konuşmaya devam ettiği için 3 gün hapis cezası almasıyla ilgili olarak, Ahmet Hakan'dan ilginç bir benzetme geldi.

Ahmet HAKAN / HÜRRİYET Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi.

GÜLBEN Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle...

Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil.

*

Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan...

Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara!

*

Sonuçta akılda kalan şu olur:

Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor!

*

Ve hükümler şöyle verilir:

- Olur mu canım böyle şey!

- Gıybetten hapis cezası mı verilir?

Falan...

*

Ve işin daha garibi:

Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır.

*

Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp...

Şunu diyebilirim:

- Seren AK Parti gibi...

- Gülben CHP gibi...

Yazının devamını okumak için TIKLAYIN

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nişanlısı isyan etti: Artık mesaj atma...30 Ocak 2018 Salı 08:42
  • Burak Sergen, Erdal Beşikçioğlu’nu topa tuttu30 Ocak 2018 Salı 02:59
  • 'Aysun Kayacı'nın babası öldü' iddialarına yanıt geldi29 Ocak 2018 Pazartesi 22:08
  • Seren Serengil'in avukatından flaş açıklama29 Ocak 2018 Pazartesi 18:06
  • Acun Ilıcalı'ya Yargıtay şoku29 Ocak 2018 Pazartesi 16:43
  • Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı29 Ocak 2018 Pazartesi 16:29
  • Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:30
  • Özge Ulusoy uğradığı tacizi Instagram'dan paylaştı29 Ocak 2018 Pazartesi 15:18
  • İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler29 Ocak 2018 Pazartesi 15:11
  • Ünlü oyuncu Pelin Batu evlendi29 Ocak 2018 Pazartesi 14:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti