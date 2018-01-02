Serbest bırakılan Suudi Bakan orada görüntülendi!

Hürriyet - Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim al-Assaf, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında görüldü.
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'yla ilgili şaşırtıcı bir fotoğraf paylaştı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, fotoğrafta yer aldı. Gözaltına alınan eski bakanın bu kadar kısa sürede Bakanlar Kurulu toplantısına katılması, görenleri şaşırttı.
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