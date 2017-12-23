  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
24.12.2017 01:30

Şenol Güneş sessizliğini fena bozdu!

»
Şenol Güneş sessizliğini fena bozdu!
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, son dönemlerde hakkında çıkan açıklamalara sert bir cevap verdi ve yayıncı kuruluşun röportaj akışında yaşanan sıkıntıya tepki gösterdi

Habertürk- Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

beIN Sports'un röportaj akışında bir aksama olduğu için röportaja geç gelen Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa bir tepki gösterdi. Güneş, ''Aslında konu o değil. Bunu daha önce Lig Tv olarak da yaptınız şimdi de beIN Sports olarak yapıyorsunuz. 

Biz buraya gelme mecburiyetindeyiz. Süre uzayacak dediğinizde odama gittim. Arkadaşlar kendine göre bir şeyler konuşuyor. Ona göre bilgi versin kamuoyuna. Yanlış bilgiler vermesin. Kendi yaptığı hataları bize yıkmasınlar. Eleştiri yaparlar ama saygısızlık yapamazlar. Sizin suçlama yapacağınız kişi ben değilim. Kaybettiğimiz için üzülürüz kızarız ama başka bir saygısızlık yapmayız.'' açıklamalarını yaptı. 

Maçla ilgili de yorumlarda bulunan Şenol Güneş, ''Oyuncuların her maçta temposu aynı olmayabilir. İlk dakikadan itibaren oyun kontrolü ve üstünlüğ bizdeydi. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Orta isabetimiz eksik oldu. Ortalara hareketsiz kaldık. Koşular eksik kaldı. Bir vuruş yaptık o da Negredo'nun vuruşuydu. Ön direğe koşamadık. Soldan sağdan ataklarımız oldu. Rakibin olmayacak şekilde attığı bir gol vardı. Rakipten sayı olarak fazlaydık ama rakibe uzak kalınca golü yedik. Dönen topta golü yedik. O pozisyonların daha barizini biz yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk. Bizim hatamız o. İlk yarıda da ikinci yarıda da skor almaya yakın oynadık. Arayışlarımız vardı. İkinci devrede Cenk'in yakaladığı pozisyonlar vardı. Talisca'yı ileri uca doğru sokmak istedik. Sabit durmasını istemedik. Biz vuramadık, gol atamadık. Seken topta rakip golü attı ve kazandı. Tempolar daha yukarı çıkabilirdi. Bu eleştirilebilir ama bunun üzerinden başka bir şey söylemek doğru değil. Konsantrasyon ve kazanma arzusu daha üst seviyede olmalıydı. Bizim gibi üst seviye takımların yememesi gereken goller. Hamle sayımız çok fazlaydı ama teknik becerimizin eksikliğini tartışabilirsiniz. Rakibin o kadar etkisiz gelen pozisyonda yediğimiz gol oyunun heyecanını başka bir noktaya çevirdi. Ben hiçbir takıma 'Savunma yapıyor' demedim. Benim ağzımdan bilgi verip kamuoyu yapmasınlar. Hiçbir takımın nasıl oynadığına karışmam. Oyunun çirkin tarafına giren bir durum varsa onu söylerim.'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Genel Kurulu'nda kaç üyenin oy hakkı var ?23 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
  • Okan Buruk: Hücum hattını mutlaka güçlendireceğiz23 Aralık 2017 Cumartesi 13:35
  • Beşiktaş'tan gece yarısı transfer bombası23 Aralık 2017 Cumartesi 09:52
  • Galatasaray, Fatih Terim'in alacağı ücreti güncelledi22 Aralık 2017 Cuma 18:40
  • Galatasaray'da Fatih Terim için imza töreni22 Aralık 2017 Cuma 16:15
  • UEFA'dan Fenerbahçe'ye mesaj: "Denetime geliyoruz"22 Aralık 2017 Cuma 15:55
  • İşte Mario Gomez'in yeni takımı22 Aralık 2017 Cuma 12:09
  • İşte Arda Turan'ın Fatih Terim yorumu!22 Aralık 2017 Cuma 11:50
  • Fatih Terim'in imza atacağı yer ve saat belli oldu22 Aralık 2017 Cuma 10:49
  • Fatih Terim, Galatasaray'a döndü, sosyal medya yıkıldı!22 Aralık 2017 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    • Rihanna gizlemeyi çalıştı ama...
    • Kilo veremiyorsanız dikkat!
    • Gazeteciler, tutuklu gazeteciler için yürüdü
    VİDEO GALERİ
    • Meral Akşener’den Erdoğan’a sert mesaj!
    • Tunceli'de kente inen domuzu köpekler kovaladı
    • Kazdağları beyaza büründü!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti