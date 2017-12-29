Şenol Güneş: Kimsenin bir yere gitmesini istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya, "Cenk ile ilgili bana gelen resmi bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, henüz gelmeyen oyuncularla ilgili yorum yapamam. Kimsenin bir yere gitmesini de istemiyorum" yanıtını verdi.

Güneş, Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya, "Cenk ile ilgili bana gelen resmi bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, henüz gelmeyen oyuncularla ilgili yorum yapamam. Kimsenin bir yere gitmesini de istemiyorum" yanıtını verdi.