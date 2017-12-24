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24.12.2017 13:50

Şenol Güneş canlı yayında kızdı: Saygısızlık yapmayın

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Şenol Güneş canlı yayında kızdı: Saygısızlık yapmayın
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yayına geç almasından dolayı beIN Sports'a tepki gösterdi. Güneş kendisini eleştiren yorumculara da sitem etti. Tümer Metin'den cevap gecikmedi.

Yayına geç almasına tepki gösteren Güneş, "Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim, arkadaş da bir şeyler konuşuyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok" dedi.

Sözlerinin devamında Güneş, "Ben hiçbir takıma niye savunma yapıyorsun demedim. Sadece savunma yapan takımlara, süre geçirmesini eleştirdim, Oynanan oyunda durgunluk varsa, zaman geçiriyorsa, onu söylerim. Onu söylememden arkadaşlar niye rahatsız oluyor, anlamadım. Söylemediğim bir şey yüzünden beni eleştirmesinler" ifadelerini kullandı.

beIN Sports programcısı Güntekin Onay ise Güneş'in bu açıklamalarının ardından, "Bize Şenol Güneş geliyor dediler. Herhalde o sırada bir karışıklık oldu" şeklinde cevap verdi.

 Yorumculardan Tümer Metin de Güneş'e yanıt verdi:"Şenol Güneş bizim söylediğimiz üzerinden serzeniş yapabilirsin. Teknik taktik üzerinden ben de eleştiri yapabilirim. Saygıyı aşmadığımız sürece bunlar normal. Bu stüdyoda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır. Orası bir gerçek."

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