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23.01.2018 04:30
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Sena, Vartolu'ya silah çekiyor!

Sena, Vartolu'ya silah çekiyor!
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un 14. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm tanıtımında Sena, Vartolu'dan silahını istiyor. İşte Çukur 14. bölümden ilk sahne...

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 14. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sena, Vartolu’dan silahını isterken nasıl kullanacağını da öğrenmek istiyor. Vartolu’nun silahı ateş etmeye hazır hale getirdiği tanıtımda, Sena’nın Vartolu’ya silah doğrultması heyecanı yükseltiyor. Sena’nın “Şimdi girebilirsin ama içeriden çığlık duymayacağım, imdat sesi duymayacağım. Yoksa sonuçlarına katlanırsın!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu içerde kimin olduğunu öğrenmek istiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

 

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