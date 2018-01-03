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03.01.2018 17:00
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'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt

'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sen kimsin?" sorusuna karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıta ilişkin video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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