Semra Atasoy Büyükçekmecelilerle buluştu

Büyükçekmece Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yer alan “Kitap Elinde, Yazar Karşında” etkinliğinin konuğu Arkeolog ve Yazar Semra Atasoy’du.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi Suna Pekuysal Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin sonunda Semra Atasoy, “Güneş Tende Doğar mı?” isimli kitabını okurları için imzaladı.

Yeni çıkacak kitapları hakkında bilgi verdi

Büyükçekmece Belediyesi’nin yazar ve okuru buluşturan “Kitap Elinde, Yazar Karşında” etkinliğinin konuğu çocuk ve yetişkinler için kaleme aldığı sevilen kitapların yazarı Semra Atasoy oldu.

Okurla sohbet havasında gerçekleşen etkinlikte, yazarlık süreci ve yeni çıkacak olan kitaplarının konusu hakkında bilgiler veren Atasoy, yeni romanlarında özellikle zor yaşam koşulları altındaki kadınların öykülerine yer vereceğini belirtti.

Gölge’nin devamı 2018 sonunda

Atasoy, kadınların tek başına hayata tutunma süreçleri ile ilgili bir roman ve kişisel gelişim üzerinde de bir başka kitabın hazırlığı içinde olduğunu ifade etti. Ayrıca gençliğe yönelik bir kitap yazmayı tasarladığını söyleyen Semra Atasoy, 2018 yılı sonunda da Gölge isimli kitabının devamının okurla buluşacağını sözlerine ekledi.

Okurlarından gelen soruları da yanıtlayan Atasoy’a etkinlik sonunda Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolca tarafından çiçek takdim edildi.