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12.02.2018 17:35

Semih Terzi'nin eşi hakkında karar

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Semih Terzi'nin eşi hakkında karar
15 Temmuz darbe girişiminde Silopi'den gelerek Gölbaşı'ndaki özel kuvvetler komutanlığı yönetimini devralmaya çalışırken Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Darbeci General Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Nazire Terzi, son söz olarak, "Beraatimi istiyorum. Silahlı terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme, anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten Terzi'ye 18 yıl hapis cezası verdi

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