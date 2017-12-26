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26.12.2017 23:10

Semih Saygıner şampiyon oldu

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Semih Saygıner şampiyon oldu
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner, genel klasmanda ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.

Sinop'taki düzenlenen şampiyonanın 4. etabının son gününde, finalde Tolgahan Kiraz ile Tayfun Taşdemir karşı karşıya geldi. Rakibini, 40-22 mağlup etme başarısı gösteren Tayfun Taşdemir, şampiyonanın 4. etabını ilk sırada tamamladı.

Genel klasmanda ise Semih Saygıner birinci, Tayfun Taşdemir ikinci ve Murat Naci Çoklu ise üçüncü sırayı aldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, dört etap halinde yapılan şampiyonanın final müsabakalarının oldukça zevkli ve çekişmeli geçtiğini söyledi.

Şampiyonaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Ercan, alınan bu sonuçların ardından milli takıma katılacak sporcuların da belirlendiğini dile getirdi.

Ercan, 2018 yılında Türkiye'yi uluslararası şampiyonlarda temsil edecek bilardo milli takımının kadrosunda Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu ve Murat Çelik'in yer alacağını açıkladı.

Ercan'ın konuşmasının ardından şampiyonada dereceye giren sporculara Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül tarafından madalya ve kupaları verildi.

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