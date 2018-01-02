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02.01.2018 19:25

Semih Özakça'nın annesi, yerde sürüklenerek gözaltına alındı!

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Semih Özakça'nın annesi, yerde sürüklenerek gözaltına alındı!
Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça'nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi 300'üncü gününe girdi.

T24 - Bugün (2 Ocak 2017) Ankara Güvenpark'ta iki eğitimci için düzenlenen eylemde, Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Semih Özakça, "Aldığım habere göre annem sinir krizi geçirmiş ve fenalaşmış. Mahluklar yaptığı zulümde boğulsun" dedi.

Polis izin vermedi

Bugün düzenlenen eylemde, polis "Oğlum Semih Özakça yaşasın, işe geri alınsın" pankartı taşıyan anne Özakça'ya ve "Ablam Nuriye Gülmen yaşasın, işe geri alınsın" pankartı taşıyan Beyza Gülmen'e izin vermedi. Sultan Özakça yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

"Ayaklarına, kollarına, yüzüne, gözlerine iyi bakın"

Annesi gözaltına alınan Semih Özakça ise "Bir annenin; sevgiyle, hüzünle ve öfkeyle oğlunun yanında duruşuna, onun zarar görmemesi için çırpınışına tanık oluyor bütün dünya. Bu zulmü yapanların annemin gözlerinin içine bakarak konuşmaya cesareti var mı? Ben onun gözlerdeki hüznü her an görüyorum ve gözlerimi kaçırıyorum" dedi. Annesinin yerde sürüklendiği fotoğrafı paylaşan Özakça "Bu fotoğraflara iyi bakın. Bugün işime dönüp hayatta kalmam için sesini duyurmaya çalışırken gözaltına alınan annemin ayaklarına, kollarına, yüzüne, gözlerine iyi bakın" ifadesini kullandı. Özakça "Aldığım habere göre annem sinir krizi geçirmiş ve fenalaşmış. Mahluklar yaptığı zulümde boğulsun" dedi.

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