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25.12.2017 02:05

Şemdinli’den acı haber: Şehit ve yaralılar var

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Şemdinli’den acı haber: Şehit ve yaralılar var
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde acı bir son dakika haberi geldi. Şemdinli'de askeri üs bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden bir son dakika haberi geldi.

Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombası patladı.

Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. 

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