Şemdinli’den acı haber: Şehit ve yaralılar var

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden bir son dakika haberi geldi.
Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombası patladı.
Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden bir son dakika haberi geldi.
Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombası patladı.
Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.