Selektöre kızdı; otomobilleri biçti

Konya’da, selektör yapan sürücü ile tartıştığı iddia edilen tır sürücüsü iki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen ve plakasız tır ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu. Bu sırada otomobil sürücüsü iddialara göre, bir arkadaşına selektör yapması üzerine tır sürücüsü araçtan inerek otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan tır sürücüsü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra tırı ile otomobillere çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Olayda araçlar hasar gör